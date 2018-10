Parlamento chumba nomeação de Carlos Pereira para a ERSE

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas aprovou, esta quarta-feira, o parecer que chumba a nomeação do deputado socialista Carlos Pereira para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com uma notícia avançada pela TSF nacional, o parecer, elaborado pelo deputado comunista Bruno Dias, contou apenas com a rejeição por parte dos deputados do grupo parlamentar do PS, sendo aprovado pelas restantes bancadas.

O Governo tinha indigitado Carlos Pereira, deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PS, para a ERSE, substituindo Alexandre Santos - cujo mandato terminou em Maio - no cargo de vogal do Conselho de Administração.

Segundo o parecer apresentado por Bruno Dias, das “opiniões e considerações” dos partidos expressas durante as audições, pode concluir-se que o deputado socialista Carlos Pereira “não reúne consenso”.

No mesmo texto, é sublinhado que “o perfil da personalidade indigitada deve adequar-se à função a desempenhar, ser-lhe reconhecida a idoneidade, competência técnica, experiência profissional e formação adequada ao exercício da função”.

Pelo PS, o deputado Luís Testa, que verbalizou a declaração de voto dos socialistas, salientou que Carlos Pereira foi ouvido pelos deputados, já depois de conhecido o parecer da Comissão de Recrutamento e SeleCção para a Administração Pública (CRESAP), que, segundo o socialista, considerou que o “nível de educação de Carlos Pereira era compatível para o lugar”.

O mesmo tinha lembrado, durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro, António Costa, que referiu que sobre sua “aptidão técnica pronunciou-se a CRESAP”, dando parecer favorável à nomeação.

Luís Testa defendeu ainda que o consenso entre partidos “não pode ser suficiente” para chumbar uma nomeação.