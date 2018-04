Paris e Lisboa celebram “acordo de amizade” com programa cultural cruzado

Paris e Lisboa vão celebrar 20 anos de um Acordo de Amizade entre as duas cidades com um programa cultural cruzado ao longo dos próximos meses, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito hoje, no Hôtel de Ville, na capital francesa, pelos presidentes das câmaras de Paris e de Lisboa, Anne Hidalgo e Fernando Medina, respetivamente, que louvaram “a amizade” entre as duas cidades.

“Estes 20 anos encerram hoje muito: uma ligação muito profunda entre os povos e as cidades, com uma comunidade portuguesa forte em Paris e hoje crescentemente uma comunidade francesa forte em Lisboa, e uma partilha cultural e artística reforçada”, afirmou Fernando Medina.

O autarca disse que “estas comemorações têm um simbolismo” porque têm “a marca” do que já foi feito e “também uma marca de convergência sobre o futuro”, nomeadamente no que toca ao “desafio cimeiro” das alterações climáticas que Lisboa leva “muito a sério” e que “a Anne [Hidalgo] tem liderado ao nível mundial”.

A presidente da câmara de Paris afirmou que Lisboa “é uma cidade que inspira” e disse que “vinte anos de amizade são muitas relações e laços culturais muito fortes entre Paris e Lisboa”, anunciando que vai haver uma festa na capital francesa para comemorar essa “amizade”.

“Pensamos fazer um grande momento para reunir, aqui em Paris, uma grande parte da população parisiense e também de origem portuguesa”, adiantou Anne Hidalgo.

A autarca explicou que a “grande reunião festiva ao ar livre” para celebrar a “amizade Paris-Lisboa” ainda não tem data marcada devido às condições apertadas de segurança na capital francesa, mas apontou que deverá ser feita no verão.

Fernando Medina acrescentou que “as iniciativas vão decorrer ao longo do ano” e vão passar pela “participação de artistas portugueses em iniciativas em Paris” e “também de forma inversa”, assim como “iniciativas no domínio da arquitetura e do urbanismo”.

“Como a Anne [Hidalgo] disse, aguardamos a definição concreta do que seria um momento especial aqui em Paris e também em Lisboa, de maior dimensão para que muitos se pudessem associar”, declarou o presidente da Câmara de Lisboa.

No programa divulgado à imprensa, no final do encontro, é revelado que vai haver um concerto sob o tema “20 anos de amizade em concerto”, em setembro, na Praça do Município, em Lisboa.

Em Paris, a programação cultural passa pela promoção das exposições “Carrilho da Graça: Lisboa”, na Escola Nacional de Arquitetura de Paris, inaugurada a 29 de março e patente até 11 de maio, e pela exposição de Alberto Giacometti e Rui Chafes na delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian, de 3 de outubro a 16 de dezembro.

O programa “Lisboa em Paris” passa, também, pelo festival de dança, teatro e música ‘Chantiers d’Europe’, dirigido pelo luso-francês Emmanuel Demarcy-Mota, que voltou a convidar artistas portugueses e que se vai realizar de 14 a 30 de maio.

Ao palco do ‘Chantiers d’Europe’ vão subir o músico Camané, a companhia de música teatral Babelim, a companhia de teatro Hotel Europa e a coreógrafa Tânia Carvalho, estando, ainda, prevista uma residência na Cité Internationale des Arts do compositor Diogo Alvim e uma exposição e residência da fotógrafa Estelle Valente.

Ainda na capital francesa, vai realizar-se o festival multidisciplinar ‘Parfums de Lisbonne’, de 2 de junho a 31 de julho, o festival Paris l’Été, em julho e agosto, e o espetáculo ‘Fall’ do coreógrafo Victor Hugo Pontes, de 2 a 4 de agosto.

Na programação “Paris em Lisboa” está destacada a exposição ‘Paris Haussmann - Modelo de Cidade’, no Centro Cultural de Belém - Garagem Sul, inaugurada a 6 de março e patente até 17 de junho.

Está também previsto o espetáculo “Estado de Sítio” de Albert Camus, encenado por Emmanuel Demarcy-Mota, a 14 e 15 de julho, no São Luiz Teatro Municipal, e, em outubro, é a vez da Festa do Cinema Francês, no Cinema São Jorge.

Em outubro, “Paris em Lisboa” vai passar, ainda, por vários “itinerários na cidade” alusivos à rainha D. Amélia de Orleães, à Primeira Invasão Francesa e às marcas que o coronel Junot deixou na cidade, às lojas francesas da Baixa e à “Lisboa francesa de Ventura Terra”, arquiteto e urbanista que estudou em Paris.

Também em outubro, o programa lisboeta conta com visitas ao Palácio do Beau Séjour e com um “percurso-visita” sobre “Fernando Pessoa e Paris”.