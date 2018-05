Papa Francisco nomeia bispo de Leiria-Fátima como cardeal

O Papa anunciou hoje no Vaticano a criação de 14 novos cardeais e entre eles está o Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto. A notícia é avançada pela Agência Ecclesia que aponta a data de 29 de Junho para a criação de 14 novos cardeais (11 eleitores), no Vaticano.

De acordo com o padre Vítor Coutinho, vice-reitor do Santuário de Fátima e um dos mais directos colaboradores do futuro cardeal, esta decisão mostra “reconhecimento” pelo trabalho que tem sido desenvolvido na diocese e no santuário por D. António Marto.

O sacerdote fala numa “grande honra” para a Diocese de Leiria-Fátima, cujo bispo vai tornar-se no quinto cardeal português do século XXI e o segundo a ser designado no actual pontificado.

D. António Marto junta-se assim a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro e D. Manuel Clemente no Colégio Cardinalício.