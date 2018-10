Orçamento de Estado 2019 entregue até à meia-noite

Notícias avançadas esta noite por alguns órgãos de comunicação social dão conta de que só na manhã desta terça-feira é que haverá a habitual conferência de imprensa de apresentação do Orçamento de Estado para 2019. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, o Orçamento do Estado deve ser entregue na Assembleia da República ainda durante o dia de hoje, mas as previsões apontam para que essa entrega aconteça já muito perto da meia-noite.