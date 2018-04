Óbidos inaugura Casa José Saramago no Dia Dia Mundial do Livro

A Galeria do Pelourinho, em Óbidos, será, a partir de segunda-feira, a Casa José Saramago, numa parceria entre a Fundação do Nobel da Literatura e a Óbidos Cidade Criativa da Literatura da UNESCO, que ali ficará sediada.

O espaço abre portas, simbolicamente, na próxima segunda-feira, Dia Mundial do Livro (23 de abril), marcando “o momento de viragem” de Óbidos como Cidade Criativa da Literatura da UNESCO que, com esta iniciativa, assume a vila com “um lugar de expressão da literatura e da cultura”, disse à agência Lusa Celeste Afonso, diretora executiva de Óbidos Cidade Criativa.

“Temos em Portugal uma vila literária e um prémio Nobel da Literatura, e fazia todo o sentido juntar princípios e estratégias da Fundação José Saramago e de Óbidos Vila Literária num espaço conjunto que será uma casa de todos os escritores e leitores”, afirmou a mesma responsável.

A Casa José Saramago será, segundo Celeste Afonso, “um espaço multifuncional e multicultural”, com uma programação própria, integrando ações promovidas pela Fundação José Saramago e outras da Óbidos Vila Literária.

Por ali passarão desde “exposições, lançamentos de livros, filmes, espetáculos, ‘workshops’”, quer integrados na programação dos festivais literários Folio e Latitudes, quer, “agendados ao longo de todo o ano para aquele espaço que pretende ser uma mostra do que se faz em termos literários em Portugal”, explicou Celeste Afonso.

O espaço “multifuncional e multicultural” vai contar com “uma biblioteca/sala de leitura, com toda a obra de Saramago em todas as línguas e outros livros de outros autores”, revelou.

Dotada de um auditório, uma galeria e de um espaço sede da Cidade Criativa da Literatura, a Casa José Saramago obrigou a algumas obras de adaptação da até aqui Galeria do Pelourinho, num investimento de “dez mil euros, suportados pela Câmara de Óbidos”, parceira do projeto que será protocolado na segunda-feira, entre as três entidades, num cerimónia que contará com a presença de Pilar Del Rio, presidente da Fundação Saramago, e do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, que assinala assim o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

A Programação do espaço será divulgada em maio, com todas as iniciativas previstas até dezembro.

A sede da Óbidos Cidade Criativa da Literatura da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foi inicialmente anunciada para o Centro de Design de Interiores Maria José Salavisa, também localizado em Óbidos. A “pequena dimensão deste espaço”, porém, levou a opção “para o edifício do Pelourinho, onde todas as pessoas poderão encontrar informação sobre todas as cidades criativas da UNESCO”, disse ainda Celeste Afonso.