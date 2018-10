O olho, uma porta aberta para o diagnóstico de muitas doenças gerais

O que é que a diabetes, hipertensão arterial, doenças do sangue ou doenças reumatológicas têm a ver com os olhos? Muita coisa, explica Manuel Monteiro Grilo, presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO). “O olho é uma porta aberta para a observação de muitas doenças gerais. Pelas suas características, pelo facto de ser transparente, torna-se um local privilegiado para observar muitas doenças e fazer diagnósticos de uma forma simples”, refere o especialista que, a propósito do Dia Mundial da Visão, que se assinala a 11 de outubro, reforça a importância de uma consulta regular ao oftalmologista. “Não são apenas os problemas oculares que os oftalmologistas conseguem identificar. Há muitas doenças, umas mais raras, outras mais comuns, que uma ida a estes especialistas permite identificar e de uma forma precoce.”

A diabetes é uma das doenças que tem manifestações oftalmológicas, assim como a hipertensão arterial e que o oftalmologista consegue identificar através de um exame atento. Mas não são as únicas. Também as doenças reumatológicas, desde a artrite reumatoide até ao lúpus, podem ter sintomas e sinais que atingem o sistema visual. Do olho seco à vermelhidão, passando pela diminuição da acuidade visual, os sintomas podem não ter origem nos olhos, mas manifestar-se nestes. “Por vezes, basta apenas um exame oftalmológico para perceber que existe um problema de ordem sistémica, nomeadamente tumores intracranianos, sendo assim urgente a consulta a um neurologista/neurocirurgião.”

Da lista de doenças que o oftalmologista consegue diagnosticar fazem também parte algumas doenças hematológicas, doenças infecciosas, doenças autoimunes, que deixam marcas no sistema visual. “Por vezes, é ao nível do olho que surgem os primeiros sinais de uma doença sistémica. E são esses sinais que o oftalmologista, o único especialista da visão com uma sólida formação médica, consegue identificar”, refere o especialista, que deixa o conselho: “É importante a consulta regular a um oftalmologista não só porque pode ajudar a diagnosticar as doenças oculares, algumas das quais, como o glaucoma e as cataratas que, quando detetadas precocemente, podem evitar desfechos negativos (a cegueira), mas também porque as alterações que muitas doenças sistémicas provocam ao nível visual permitem levantar as primeiras suspeitas sobre um problema que pode vir a ser grave.”