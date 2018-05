Nutricionistas esperam abertura de concurso para contratação de 40 profissionais

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, mostrou-se hoje satisfeita com o anúncio do primeiro-ministro que a contratação de 40 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde vai avançar, esperando agora pela abertura do concurso.

“Vi com satisfação, mas com alguma expectativa. O primeiro-ministro transmite que vai haver autorização do ministro das Finanças para que finalmente o concurso para os 40 nutricionistas no SNS possa ter andamento, mas é ver para crer”, disse em declarações à agência Lusa.

O primeiro-ministro anunciou hoje a abertura de concursos de admissão de nutricionistas, afirmando que já tinha confirmação que “está concedida a autorização do Ministério das Finanças” e que o concurso podia ser aberto de imediato.

Alexandra Bento referiu que está expectante até ver “preto no branco”, ou seja, até ver a abertura do concurso em Diário da República.

“São 40 nutricionistas para os cuidados de saúde primários, onde temos poucos mais de 100, o que é muito relevante. Os nutricionistas vão desenvolver actividades importantes na promoção da saúde, na prevenção da doença e também no tratamento precoce de algumas patologias, como a obesidade, diabetes ou hipertensão, todas estas doenças com uma elevada prevalência na actualidade e relacionadas com os hábitos alimentares dos portugueses”, afirmou.

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas lembrou que em 2017 estava prevista a entrada de 55 nutricionistas, o que não se verificou, explicando que esperava que a abertura do concurso para este ano ocorresse mais cedo.

“Passar de 100 para 140 é melhor do que o que temos, mas a Ordem aponta um rácio para os cuidados de saúde primários de um nutricionista por 20 mil habitantes, ou seja, 500 nutricionistas. Temos de ir aumentando de forma progressiva e sustentável todos anos até chegarmos a este rácio”, concluiu.