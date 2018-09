Número de inscritos nos centros de emprego em Agosto cai 19,1% em relação a 2017

O número de desempregados inscritos nos serviços de emprego totalizou em agosto 338.147, uma descida de 19,1% face ao mesmo mês de 2017, mas um aumento de 2,3% em relação a Julho, foi hoje anunciado.

De acordo com a Análise Mensal do Mercado do Emprego, divulgada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), “o total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2017 (-80.088; 19,1%), tendo aumentado em relação ao mês anterior (+7.560; +2,3%)”.

Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, “contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1.º ciclo básico”.

Já o aumento face ao mês anterior fez-se sentir, particularmente, nas mulheres, na procura de novo emprego, em inscrições com menos de um ano e em habilitações de nível superior.

Em Agosto, inscreveram-se nos serviços de emprego 40.869 desempregados, número inferior ao do mesmo mês de 2017 (-1727;-4,1%). Comparando como mês anterior, o volume de inscrições foi superior(+973;+2,4%).