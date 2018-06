Novo navio da Marinha hasteia amanhã a bandeira portuguesa

O navio patrulha costeiro NRP Mondego vai hastear, pela primeira, vez a bandeira de Portugal na cerimónia de passagem ao estado de armamento normal, que se realizará esta terça-feira, dia 12 de junho de 2018.

​​​O NRP Mondego é constituído por uma guarnição de 25 militares: 5 oficiais, 5 sargentos e 15 praças e o seu primeiro Comandante será o Primeiro-tenente Alexandre Pereira Robalo.

O Mondego será o terceiro navio (após o NRP Tejo e NRP Douro) da nova classe de navios Patrulhas da Marinha Portuguesa, a classe Tejo, que se destina a operar em missões de vigilância, patrulha, de busca e salvamento. Estes navios estão, após a acção de modernização levada a cabo no Arsenal do Alfeite SA, essencialmente vocacionados para funções de segurança e autoridade do Estado no mar e para guarnecer o dispositivo naval padrão da Marinha na Região Autónoma da Madeira, reforçar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de fiscalização marítima, apoiar aos órgãos de proteção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais, e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.

O navio patrulha costeiro Mondego é um navio modelar do tipo Stanflex 300, construído na Dinamarca em 1992 como plataforma de combate. Fazia parte de uma esquadra com capacidades polivalentes, dividida por três séries, consoante o tipo de missão principal a que se destinavam. Contruídos em fibra para uma menor assinatura magnética, com 54 metros de comprimentos e uma boca de 9 metros, deslocando perto de 400 toneladas e um calado máximo de 3,4 metros, os navios da classe Tejo, graças à sua construção modelar, permitem mudanças na sua configuração em curto espaço de tempo.

A cerimónia contará com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado.