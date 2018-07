Nove distritos em alerta laranja por causa do calor a partir de quarta-feira

Nove distritos de Portugal continental vão estar a partir de quarta-feira e até à madrugada de quinta-feira em alerta laranja, o segundo mais grave, por causa do calor, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.

O alerta laranja por causa do calor abrange os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, entre as 10h59 de quarta-feira e as 03h59 de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acionou ainda o alerta amarelo para os distritos de Viseu, entre as 09h59 de quarta-feira e as 03h59 de quinta-feira, e Faro, entre as 09h59 de terça-feira e as 23:59 de quarta-feira.

Estes avisos surgem numa semana para a qual o IPMA já tinha previsto uma subida da temperatura máxima, que começa já hoje, com os termómetros a chegarem aos 32 graus Celsius em Castelo Branco, Évora e Beja.