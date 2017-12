Natal sem televisão, telefone e internet ainda é possível

s clientes da MEO de Constância estão sem telefone, internet e televisão há mais de 24 horas, desde a madrugada de domingo e durante todo dia de hoje, não havendo previsão para a reposição do serviço, segundo a operadora.

”Este tem sido um Natal no mínimo diferente, sem acesso a telefone fixo, sem computador e emails, porque não temos internet, e sem televisão nem acesso a qualquer tipo de informação ou entretenimento”, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Constância, no distrito de Santarém, que criticou a falta de uma resposta mais célere por parte da operadora para a reposição do serviço.

”Numa altura em que a televisão e a internet são quase indispensáveis no nosso dia-a-dia, mais a mais nesta quadra natalícia e em que as famílias estão reunidas, é de lamentar que não haja uma resposta célere para a reposição ou previsão de retoma dos serviços numa avaria que está a afetar desde a madrugada de domingo mais de uma centena de habitações em Constância”, disse José Manuel Rita, presidente daquela junta de freguesia, onde habitam cerca de 900 pessoas.

”Temos entre 100 a 150 residências e as respetivas famílias afetadas, e os serviços da operadora só me dizem que a avaria é externa e que estão a fazer o possível para repor os serviços. Certo é que já lá vão quase dois dias e o Natal está a ser passado desta forma em plena sede do concelho”, lamentou o autarca de Constância.

Contactado pela Lusa, o departamento técnico da MEO disse que estes clientes “hoje já não devem ter o serviço a funcionar porque”, observou, “é dia de Natal e hoje não há serviço de técnicos para o exterior”.

Questionado sobre as previsões para a reposição de serviços, Sandro Monteiro disse que, “provavelmente, só amanhã”, dia em que “já haverá técnicos para resolver as avarias comuns”, ou seja, as avarias que afetam em simultâneo várias habitações.

A Lusa contactou ainda fonte oficial da Altice, dona da operadora Meo, mas até ao momento não obteve esclarecimentos sobre esta falha no serviço.