“Não temos nenhum plano de despedimento”, diz Alexandre Fonseca

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou hoje, no parlamento, que não tem “nenhum plano de despedimento de colaboradores” no âmbito da compra da Media Capital pelo grupo de telecomunicações.

“Não temos nenhum plano de despedimento de colaboradores no âmbito desta transacção [compra da dona da TVI pela Altice]”, disse Alexandre Fonseca, na comissão parlamentar conjunta de Economia, Inovação e Obras Públicas e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a compra da dona da TVI pelo grupo Altice.

“Aquilo que posso dizer é que o nosso projeto passa por um projeto de investimento, estabilidade”, afirmou o gestor.

Relativamente à situação laboral na Altice Portugal, Alexandre Fonseca adiantou que “uma dezena de colaboradores já abandonaram” os processos que tinham contra a empresa.

Alexandre Fonseca escusou-se a falar sobre a eventual aplicação de remédios no âmbito da compra da dona da Media Capital pelo grupo, porque o tema é confidencial.

“Temos estado nas últimas semanas a discutir activamente e proativamente” com a AdC, disse.

Em 15 de fevereiro, a AdC decidiu abrir uma investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital pela Altice por existirem “fortes indícios” de que a operação poderá resultar em “entraves significativos” à concorrência.

A Altice, que comprou em junho de 2015 a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em julho passado que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, por 440 milhões de euros.