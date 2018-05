Mulher morre em acidente envolvendo o metro em Matosinhos

Uma mulher com idade entre os 20 e os 30 anos, de identidade desconhecida, morreu hoje junto à estação do metro do Senhor de Matosinhos, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Presume-se que a senhora se tenha colocado entre duas composições do metro [de superfície], terá ficado presa e quando tentou soltar-se foi arrastada por uma composição”, acrescentou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o incidente ocorreu às 18:25 de hoje e a identidade da vítima continua por determinar uma vez que não transportava qualquer documento.

No local estiveram elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bombeiros de Matosinhos, Leça, Leça do Balio e S. Mamede de Infesta.