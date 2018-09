Mulher de triatleta é suspeita da morte do marido e foi detida pela PJ

A mulher do triatleta Luís Grilo, encontrado morto a 24 de Agosto, em Avis, distrito de Portalegre, 39 dias depois de ter desaparecido, foi detida pela PJ por suspeita de envolvimento na morte do marido, avançam diversos órgãos de comunicação nacionais.

Recorde-se que o corpo do homem de 50 anos foi encontrado nu e com um saco preto de lixo na cabeça, de braços abertos e com “sinais extrema de violência”, a 134 quilómetros de casa.