Mulher de 96 anos morre em despiste de viatura ligeira em Viseu

O despiste de uma viatura ligeira hoje no concelho de Viseu, provocou um morto, uma mulher de 96 anos e dois feridos, um deles em estado grave, disse fonte da GNR.

Na viatura, que se despistou numa ribanceira “com três ou quatro metros” junto a uma estrada municipal da freguesia de São Pedro de France, seguiam três pessoas, todas de idade avançada: a vítima mortal é uma mulher de 96 anos, que viajava no banco de trás, havendo ainda a registar um ferido grave, um homem com 81 anos, que seguia ao lado do condutor, outro homem, com 79 anos, ferido ligeiro do acidente, disse à Lusa o oficial de Relações Publicas do Comando Territorial da GNR de Viseu.

A mesma fonte indicou desconhecer as causas do acidente, que está a ser investigado pelas autoridades, indicando apenas que o despiste aconteceu num local com uma curva “não muito acentuada”.

O alerta foi dado às 10:23 e no local, no socorro às vítimas, estiveram meios dos Bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR, que tomou conta da ocorrência.