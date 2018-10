Ministra da Justiça garante que PJ terá reforço de efectivos no próximo ano

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu hoje que a Polícia Judiciária terá no próximo ano um reforço de efectivos e que prosseguirá o processo de modernização tecnológica em curso.

“É possível garantir que para o ano faremos tudo no sentido que haja ingressos na Polícia Judiciaria (PJ). Temos números, temos estado a trabalhar sobre os números. As pessoas integrarão de acordo com a capacidade e disponibilidade, mas terá seguramente no próximo ano um reforço de efectivos”, disse Francisca Van Dunem durante as comemorações do 73.º aniversário da Polícia Judiciária.

O director nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, alertou no seu discurso para a necessidade de um reforço de meios humanos, considerando que a PJ dispõe actualmente dos mais reduzidos contingentes da carreira de investigação criminal da sua história.

“A média etária desse grupo funcional é também a mais elevada de sempre, superando os 48 anos de idade”, disse.

Luís Neves identificou ainda um conjunto de outras dificuldades, tais como a degradação de algumas instalações, a escassez do parque informático e automóvel.

O orçamento da PJ para aquisição de bens e serviços, frisou o director nacional, é inferior ao de 2005, quando, defendeu, “qualquer dispêndio na Polícia Judiciária é um investimento garantido a curto prazo”.

“É um investimento com um retorno inigualável”, disse, adiantando que entre 2014 e 2017 a PJ apreendeu e arrestou bens no valor superior a 278 milhões de euros e que, no domínio da criminalidade financeira, foram suspensas operações suspeitas de valor superior a 100 milhões de euros entre 2015 e 2017 e que em 2018 já foi atingido esse mesmo valor de 100 milhões.

“Contava, confesso, poder hoje aqui anunciar que em 2019 seria aberto novo concurso, e em 2020, em 2021 e assim por diante”, disse Luís Neves alertando para a criminalidade cada vez mais complexa e exigente que obriga a patamares de especialização cada vez mais elevados.

Em declarações aos jornalistas no final da cerimónia, Luís Neves disse que tem tido o apoio total e integral da tutela esperando que o reforço seja em breve.

“O orçamento foi apresentado, está a ser discutido no parlamento e o orçamento que foi enviado à tutela por nós prevê a realização para o ano de todos os concursos que referi. É apenas uma questão de decisão do Ministério das Finanças para que possamos dar sequência ao que é o nosso anseio que é o reforço da capacitação de toda a judiciária”, frisou.