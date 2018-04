Militares portugueses envolvidos em confrontos na República Centro Africana

Na madrugada deste domingo, 8 de Abril de 2018, a força das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA) levou a efeito uma operação no 3.º distrito na cidade de Bangui, capital da República Centro Africana, com a finalidade de neutralizar os grupos armados que actuam neste distrito e que no passado dia 31 de Março atacaram uma patrulha portuguesa.

A Força de Reacção Rápida portuguesa (constituída na maioria por militares paraquedistas e por três militares da Força Aérea) inclui, para além de outras forças militares e policiais da MINUSCA, esteve envolvida na operação, tendo um dos militares portugueses ficado ligeiramente ferido na omoplata direita devido a um fragmento provocado pelo rebentamento de uma granada ofensiva.

O militar encontra-se bem e a recuperar favoravelmente.

Da acção determinada e proeficiente dos militares portugueses, resultou a capturada de quatro elementos do grupo armado opositor, diverso material e a destruição de viaturas do inimigo.