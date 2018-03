Militares portugueses apoiam formação de Forças Armadas iraquianas para combate ao terrorismo

Um contingente de 32 militares do Exército Português encontra-se no Iraque, para dar apoio à formação e treino das Forças Armadas iraquianas em Besmaya.

Esta formação está integrada na operação ‘INHERENT RESOLVE’, no âmbito da coligação internacional de combate ao DAESH, que durante as últimas semanas tem conduzido acções específicas nas áreas de engenharia, artilharia e socorrismo dirigidas às brigadas do Exército iraquiano.

Para além de 30 militares formadores, encontram-se 2 militares portugueses nos quartéis-generais da coligação em Bagdade e no Kuwait. Este contingente de militares do Exército está presente neste teatro de operações desde o passado dia 20 de Novembro de 2017.