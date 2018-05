Miguel Maya vai apostar na vitalidade do BCP e Nuno Amado lutar por banco português

O hoje eleito presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse pretender apostar na “vitalidade” do banco, enquanto o seu antecessor e agora nomeado presidente do Conselho de Administração, Nuno Amado, quer manter a sede da instituição em Portugal.

Em assembleia-geral hoje realizada nos edifícios do banco no Taguspark, em Oeiras, contando com cerca de 63% do capital social, os acionistas elegeram Miguel Maya para presidente executivo do banco, sucedendo a Nuno Amado, que fica como presidente do Conselho de Administração, decisão que ainda necessita do aval do Banco Central Europeu (BCE).

Falando aos jornalistas no final do encontro, Miguel Maya vincou que esta instituição financeira tem de “passar para um ciclo que tem de ser de inovação”, após um “ciclo de resiliência”.

“De resiliência, temos de passar para a vitalidade, é isso que temos de fazer”, reforçou.

Ainda assim, o mesmo responsável ressalvou que as ideias que apresentará para o novo plano estratégico “não vão ser substancialmente diferentes do caminho” já traçado.

O até agora vice-presidente executivo do BCP vincou ser “com um enorme entusiasmo” que assume o novo cargo.

“Tenho 28 anos de BCP, estou na administração desde 2009 e sinto-me honrado por ter este desafio na frente do banco e poder contar com um Conselho de Administração forte, liderado por Nuno Amado”, indicou Miguel Maya.

Já Nuno Amado, que deixa o cargo de presidente executivo (CEO) para passar a ser presidente do Conselho de Administração (’chairman’, não executivo), disse esperar que “este novo ciclo seja um ciclo de afirmação e de crescimento, um ciclo de trabalho em conjunto e de desenvolvimento”.

“É importante termos um banco de base privada sediado em Portugal e, dada a dimensão, não podemos deixar de lutar por isso”, sustentou.

Nuno Amado adiantou que entra numa nova fase “com o dever cumprido”, tendo em conta que, desde o início da sua liderança, em 2012, e até ao momento, o “BCP foi um dos bancos que manteve uma identidade, uma presença e uma autonomia clara”.

Para que Miguel Maya assuma funções é necessária ainda uma autorização do BCE, pelo que, apesar da decisão hoje tomada, ainda será necessário aguardar pela conclusão da avaliação de Frankfurt.

Este responsável indicou que, até essa decisão ser conhecida, o banco continua com a mesma estrutura, e recusou-se a apontar uma data para tal mudança, argumentando que “estar a pôr um prazo é estar a pôr pressão no regulador”.

“Não faz sentido, é quando eles entenderem que estão em condições de dar essa autorização”, acrescentou.

Aludindo ao repto deixado pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, que insistiu numa distribuição de dividendos, se possível já este ano, Miguel Maya entendeu-o como “perfeitamente normal”.

“A Sonangol teve um papel importante na estabilização do banco, apoiando o banco em momentos que foram absolutamente decisivos [...] e é normal que os acionistas que fizeram esse esforço agora peçam mais”, defendeu.

Já questionado sobre a proposta hoje aprovada pelos acionistas relativa ao pagamento extraordinário de 4,9 milhões de euros para os fundos de pensões dos atuais administradores executivos do banco, medida que gerou contestação dos trabalhadores, Miguel Maya assinalou que o assunto “podia ter sido melhor explicado” aos trabalhadores.

“Estamos em crer que se o tema for devidamente explicado é devidamente compreendido”, adiantou.

Sobre esta questão, Paulo Marcos, do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, disse que esta estrutura votou contra a proposta na reunião magna por considerar que o banco deveria apostar, antes, numa “redistribuição melhor dos proveitos da nova bonança”.