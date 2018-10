Mercado automóvel cai 10,1% em Setembro com 16.534 veículos registados

O mercado automóvel registou uma quebra de 10,1% em Setembro, face ao mesmo mês de 2017, com 16.534 veículos registados em Portugal, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com a ACAP, em setembro foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 16.534 veículos automóveis, ou seja, menos 10,1% do que em igual mês do ano anterior, depois de um aumento em Agosto associado “a uma antecipação de compras decorrente da transição para um novo ciclo de ensaios (WLTP) e com impacto na medição das emissões de CO2”.

Por categoria, foram matriculados em setembro 12.771 automóveis ligeiros de passageiros, menos 14% do que no mês homólogo. No que diz respeito ao mercado de ligeiros de mercadorias, foi registado uma subida de 4,8% face ao mês homólogo, situando-se nas 3.148 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os pesados de passageiros e de mercadorias, verificou-se um aumento de 17,4% em relação ao mês homólogo, com 615 veículos comercializados.

Ainda assim, a ACAP destaca que no “período de janeiro a setembro deste ano, foram colocados em circulação 214.941 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 6,0%”.

No acumulado do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 182.677, um crescimento de 6,5% relativamente a igual período de 2017.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu 28.247 unidades, em termos acumulados, o que representou um acréscimo de 3,9% face ao período homólogo do ano anterior, enquanto o de veículos pesados totalizou 4.017 unidades, uma queda de 0,2% relativamente ao período homólogo de 2017.