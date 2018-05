Meio milhar de motos Harley Davidson concentram-se seis dias em Monte Gordo

A localidade balnear algarvia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, recebe entre quarta e segunda-feira uma concentração de meio milhar de motos Harley Davidson, denominada 1.º Algarve Free Chapter, anunciou hoje o município.

Durante os seis dias do evento, a organização espera juntar “cerca de 450 participantes, oriundos de 14 países de cinco continentes”, que assentarão o seu “quartel-general” em Monte Gordo, mas realizarão depois passeios pelo Baixo Guadiana, Alentejo e outras localidades algarvias, revelou a Câmara de Vila Real de Santo António em comunicado.

“O evento contará com motards europeus de Portugal, Bélgica, Luxemburgo, França, Hungria e Polónia, mas acolhe também entusiastas do Brasil, Canadá, África do Sul e Vietname”, destacou a Câmara de Vila Real de Santo António, que colabora na organização da iniciativa.

A mesma fonte precisou que os passeios se realizam na quarta e na quinta-feira, o primeiro com destino a Mértola e o segundo em direção a Tavira, ficando a sexta-feira como “dia livre” para os participantes poderem realizar outras atividades, nomeadamente a visita ao centro histórico pombalino, em Vila Real de Santo António.

No sábado, ainda segundo a autarquia, está previsto um novo passeio pelo Baixo Guadiana, que passará pelo concelho de Castro Marim e fará “uma incursão pela zona serrana”, enquanto no domingo está prevista uma deslocação até Faro, “com passagem por Cacela Velha”, aldeia histórica situada no extremo nascente da ria Formosa, no concelho de Vila Real de Santo António.

O 1.º Algarve Free Chapter termina na segunda-feira, com o encerramento e o regresso dos participantes a casa, acrescentou o município.

Os Free Chapters são clubes que agrupam proprietários de Harley Davidson, com o objetivo de “criar laços de amizade e organizar eventos que permitam a descoberta dos países e pessoas onde decorrem”, explicou ainda o município algarvio, um dos 16 do distrito de Faro.