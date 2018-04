Matosinhos e Porto aguardam mais de 500 surfistas de Abril a Novembro

Cerca de 500 atletas são esperados, de Abril a Novembro, no ‘Wave Series’, evento que vai decorrer nas cidades de Matosinhos e Porto, juntando surf, bodyboard, entre outras actividades, indicou ontem a organização.

O “Porto & Matosinhos Wave Series” arranca oficialmente no sábado com o Circuito Surf do Norte, um campeonato regional para atletas de vários escalões.

A organização acredita que as nove provas de diferentes modalidades atraiam, ao longo de todo o programa, mais de 30 mil espectadores e meio milhar de atletas.

Depois do campeonato que se realiza no próximo fim de semana, está agendado para 28 e 29 o Circuito Bodyboard do Norte, um campeonato que serve de apuramento para os Nacionais da modalidade.

Somam-se eventos em maio, incluindo, a 25 desse mês, uma actividade de surf adaptado com o nome “Surf para todos” dedicada a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Também estão programadas actividades para famílias, baptismos de surf que pretendem incluir pessoas carenciadas, bem como ‘workshops’ de várias áreas como apneia, fotografia ou tratamento de pranchas, bem como concertos de música.

O “Porto & Matosinhos Wave Series 2018”, que é organizado pela Onda Pura - Produção de Eventos, terá ao todo 11 campeonatos nacionais de surf, bodyboard e stand up paddle.

Esta manhã, na apresentação do evento, o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, valorizou o impacto destas atividades na economia da região, aplaudindo a associação de Matosinhos e do Porto, uma parceria também sublinhada pela presidente da câmara matosinhense, Luísa Salgueiro.

“Trabalhamos para as pessoas e na defesa dos territórios”, referiu a autarca, ao lado do representante da câmara do Porto, Nuno Lemos, que também valorizou o carácter “saudável” deste desporto que, disse, “tem cada vez mais admiradores, uma forte componente solidária e de consciência ambiental”.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, disse que o crescimento do surf no Norte de Portugal tem sido “enorme”, apontando que desta região têm surgido “muitos novos talentos”.

João Guedes, Salvador Couto e Manuel Centeno são os embaixadores desta edição do ‘Wave Series’, tendo a função de incentivar a população para a prática de exercício e orientar os baptismos com crianças de instituições locais.