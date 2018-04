Marcelo Rebelo de Sousa na 1.ª página de dois jornais egípcios

O Presidente português teve hoje duas pequenas chamadas de primeira página em dois jornais egípcios, em francês e em inglês, a noticiar a visita de Estado ao Egipto que vai iniciar ao fim do dia.

No The Egyptian Gazette, em inglês, surge uma notícia de uma coluna, com a foto oficial de Marcelo, em que se destaca o discurso do chefe do Estado num fórum empresarial, na quinta-feira à tarde, na cidade do Cairo, organizada pela câmara de comércio egípcio e o AICEP.

A fotografia principal deste jornal em língua inglesa vai para outra visita, mas do príncipe de Abu Dhabi, Mohamed bem Zayed el-Nahyan, a ser recebido pelo presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi.

O encontro com de Marcelo al-Sisi, na quinta-feira de manhã, é destacado pelo Le Progrès Egyptien, em língua francesa, que também menciona o “importante discurso” do Presidente português na Universidade de al-Azhar.

Nos dois jornais é ainda referido que esta será a primeira visita de Estado de um chefe do Estado português ao Egipto nos últimos 24 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa chega hoje ao Cairo para uma visita de Estado de três dias ao Egipto, a primeira de um Presidente português em 24 anos.

O último Presidente da República a visitar o Egipto foi, em 1994, Mário Soares, 11 anos depois de António Ramalho Eanes, em 1983.

A agenda presidencial estará repartida entre encontros oficiais, as oportunidades de negócio e a economia e a cultura.

O programa oficial só começará na quinta-feira de manhã, com o encontro entre os presidentes dos dois países.

Na comitiva presidencial estão representantes da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP9 e uma dezena de empresários portugueses na deslocação a um país com um mercado potencial de quase cem milhões de pessoas.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa cumpre uma agenda cultural, visita as pirâmides, o novo museu egípcio e tem encontros com o líder religioso sunita de Al Azhar, Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb, e com o papa Tawadros II, da Igreja Copta Ortodoxa.