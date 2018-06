Marcelo enaltece os “muitos Portugais” que não podem ser discriminados

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teceu hoje elogios aos “muitos Portugais” que garantem “riqueza” ao país e frisou que não pode ser tolerada discriminação nesta diversidade identitária.

No discurso do 10 de Junho, nos Açores, o chefe de Estado valorizou “um só Portugal” que existe, mas que é “feito de muitos Portugais, que podem e devem ser diversos”.

“Não toleraremos que [os vários Portugais] sejam discriminados naquilo que de essencial assinala o estatuto da nossa cidadania cívica, económica, social e cultural”, sublinhou.

“Nestes Açores justamente diferentes e autónomos”, o chefe de Estado valorizou aqueles que “por todo o mundo constroem dia após dia” a região autónoma e Portugal.

Os “compatriotas” da América do Norte, “tantos e tantos” partidos dos Açores e “para sempre ligados” ao arquipélago foram também lembrados na intervenção do Presidente da República.

“Estas ilhas são, também elas, testemunho vivo de uma saga (...) convidam a novos horizontes, mais esperança”, assinalou ainda.

A habitual Cerimónia Militar, que decorreu no centro de Ponta Delgada, contou com a participação de mais de mil militares dos três ramos das Forças Armadas.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se iniciaram no sábado, vão ainda estender-se a Boston e Providence, nos Estados Unidos da América, para onde partem esta tarde o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa.

Ao final da tarde irá decorrer a cerimónia do içar da bandeira nacional na Praça Municipal (’City Hall’) de Boston, onde terão lugar várias iniciativas promovidas por associações da comunidade portuguesa e lusodescendente do Estado norte-americano de Massachusetts, designadamente o ‘Boston Portuguese Festival’.

As cerimónias terminam com um espetáculo de luzes e fogo no rio da baixa de Providence (Rhode Island), organizado pela comunidade portuguesa.