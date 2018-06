Marcelo diz representar “todos os portugueses” com condecoração em Boston de cinco personalidades

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje cinco personalidades a bordo do navio-escola Sagres, atracado em Boston, declarando que distinguiu as figuras “em nome de Portugal”.

“A todos agradeço em nome de Portugal”, declarou o chefe de Estado, numa breve intervenção na cerimónia de imposição de insígnias no NRP Sagres, em Boston, a propósito do 10 de Junho e das celebrações do Dia de Portugal nos Estados Unidos da América.

“Representando Portugal e todos os portugueses”, o Presidente da República traçou elogios numa “justíssima homenagem” a cinco personalidades de raízes portuguesas.

Condecorados foram o empresário António Andrade, o deputado luso-americano Hélio Melo, ambos como grandes-oficiais da Ordem do Infante D. Henrique, o norte-americano Frederick Quentin Watt, advogado, como comendador da Ordem do Mérito, e Elísia Saab, empresária, e Liliana Sousa, presidente do Boston Portuguese Festival, como oficiais da Ordem do Mérito.

Na cerimónia, realizada cerca das 13:30 de Boston, menos cinco horas que em Lisboa, esteve também o primeiro-ministro, António Costa, no último ponto em comum dos dois políticos a propósito das comemorações do 10 de Junho em solo norte-americano.