Manuela Moura Guedes é a nova aquisição da SIC

Seguem-se as movimentações televisivas em Portugal. Depois de Cristina Ferreira, eis que Manuela Moura Guedes também ruma para a estação televisiva SIC, onde irá ter um espaço de comentário e análise no Jornal da Noite, confirmou há instantes o canal do grupo Impresa.

Depois de vários anos na TVI e uma curta experiência na RTP, Manuela Moura Guedes abraça agora um novo desafio profissional. Aos 62 anos, a ex-jornalista vai substituir Miguel Sousa Tavares, que trocou a estação de Carnaxide pela TVI.

Na foto partilhada nas redes sociais da SIC, Manuel Moura Guedes surge ao lado de Rodrigo Guedes de Carvalho.