Mais de 250 pessoas deslocadas à noite em Monchique, operação continua “complexa”

Mais de 250 pessoas foram deslocadas durante a noite no combate ao incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique, no distrito de Faro, onde as operações se mantêm de “elevada complexidade”, informou hoje a Protecção Civil.

Num ponto de situação feito esta manhã na vila de Monchique, sede de concelho, o comandante operacional distrital, Vítor Vaz Pinto, indicou que foram assistidas neste incêndio 79 pessoas e que há 29 feridos ligeiros e um com gravidade.

O responsável, que não apontou o número de casas atingidas, afirmou que “a previsão meteorológica vai continuar desfavorável”, com vento intenso, que dificulta a actuação dos meios aéreos, e temperaturas a rondar os 35 graus durante o dia.

Ainda assim, haverá uma subida da humidade relativa.

O responsável apontou as zonas de Casais e da barragem de Odelouca como as mais críticas esta manhã.

Também as zonas de Rincovo e Nave geram preocupações.

Questionado sobre eventuais falhas nas comunicações, Vítor Vaz Pinto disse que a rede de emergência SIRESP foi reforçada e não sofreu falhas que comprometessem a operação.

A principal preocupação, sublinhou, é salvaguardar pessoas e bens.

O comandante disse ainda que a expectativa é de que durante a tarde de hoje os bombeiros consigam diminuir a intensidade das chamas nas zonas mais críticas, mas reconheceu que não “será uma tarefa fácil”.

O presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, afirmou que há várias casas de primeira habitação destruídas pelo fogo e que não foi feita até ao momento a sua contabilização, mas apontou para mais de duas dezenas de casas consumidas pelas chamas.

Fonte da Protecção Civil envolvida nas operações disse à Lusa que estão mobilizados cerca de 1.500 operacionais, 400 viaturas e 17 meios aéreos.