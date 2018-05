Mais de 1.300 vinhos portugueses em prova para afirmar qualidade da produção nacional

Mais de 1.300 vinhos portugueses vão ser avaliados na próxima semana por um jurado de especialistas, dos quais 30 estrangeiros, no âmbito do Concurso Vinhos de Portugal, que visa afirmar o país como “produtor de vinho de qualidade”.

O concurso, uma iniciativa da ViniPortugal, começa na segunda-feira, no CNEMA, em Santarém, com 1.307 vinhos, de 372 produtores, que serão avaliados em prova cega por um júri composto por especialistas de vinhos, entre enólogos, jornalistas ou ‘sommeliers’, entre os quais se encontram 30 “reputados especialistas internacionais”.

A competição pretende divulgar a marca ‘Vinhos de Portugal/Wines of Portugal’ e afirmar Portugal “como um país produtor de vinho de qualidade junto de especialistas e influenciadores internacionais”, divulgou a organização.

O programa inclui acções dirigidas aos jurados internacionais, como a realização de ‘master-classes’ “para dar a conhecer a diversidade e especificidade dos vinhos nacionais”, jantares vínicos e visitas a produtores, para apresentar “alguns projectos de sucesso na produção de vinhos de excelência em diferentes regiões do país”, segundo a ViniPortugal.

Após a primeira fase de escolhas, o concurso prossegue em Lisboa, com o Grande Júri, que integra quatro especialistas de renome internacional, a reunir-se no Instituto da Vinha e do Vinho na quinta e sexta-feira, para atribuir as medalhas Grande Ouro e os Melhores do Ano. Os prémios serão entregues na sexta-feira à noite, numa gala a decorrer no Convento do Beato, Lisboa.

Em declarações à Lusa, o presidente da ViniPortugal, Jorge Monteiro, afirmou que o concurso é “uma grande oportunidade”, com vinhos de todas as regiões do país.

Apesar de todos os vinhos serem admitidos à prova, e, portanto, sem um crivo inicial, o responsável revelou que, em edições anteriores, “75 por cento dos vinhos acabam o concurso com nota para ter uma medalha de bronze pelos critérios internacionais”.

No concurso predominam os vinhos do Douro, Alentejo e Verdes, mas também surgem vinhos do Algarve, Madeira e até Açores, comentou.

A ViniPortugal é uma associação interprofissional que aposta na promoção internacional dos Vinhos de Portugal, procurando contribuir para um crescimento sustentado do volume e do preço médio dos vinhos portugueses.