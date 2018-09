Madeira ocupa a quarta posição nos destinos de férias dos portugueses

Mais de 77% dos portugueses preferiu viajar no interior do país durante os meses de Julho e Agosto deste ano e a Madeira ocupa a quarta posição como destino preferencial. Os dados pertencem à Jetcost, motor de busca de voos e hotéis, depois de uma análise regular à sua página de Internet, onde obtém resultados fiáveis, que retratam dados reais e não sondagens.

Segundo os dados obtidos, não é de estranhar que cinco cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Faro, Madeira e São Miguel) estejam entre as dez mais procuradas, sendo que, quatro delas, ocupam os primeiros lugares.

No TOP 10, além das cidades portuguesas já mencionadas, também encontramos Paris (5.ª) e Londres (6.ª), as duas grandes urbes europeias, que também são habitualmente as mais procuradas e visitadas pelos turistas de qualquer país, por razões diversas. As duas principais cidades espanholas também estão entre as mais procuradas, com Barcelona a ocupar a nona posição e Madrid. a décima, dois destinos que têm as melhores ligações aéreas com as cidades lusas.

Entre as 20 cidades mais procuradas estão Amesterdão (12.ª posição), Roma (13.ª), Genebra (14.ª) e Luxemburgo (15.ª), que são algumas das grandes cidades europeias que têm uma maior vida cultural. Por último, Brasil é o destino de eleição mais longínquo, seja porque alguns emigrantes voltam para visitar a família ou porque são destinos de férias exóticos para os portugueses, onde se fala o mesmo idioma. Dentro do país a procura recai em São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro ou Recife.

De acordo com a Jetcost, os portugueses animaram-se este Verão para ir de férias, embora os destinos domésticos continuem a ser os preferidos, além das cidades mais próximas. “Quatro dos destinos portugueses estão colocados entre as cinco primeiras posições nas suas procuras e destacam-se as duas grandes urbes de Portugal continental e entre os destinos de praia como Faro, Ilha da Madeira e de São Miguel. Também tem alguma lógica que entre os destinos mais distantes se destaquem aqueles que foram antigas colónias portuguesas e onde o idioma é comum: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Cabo Verde”.

Destinos mais procurados pelos portugueses durante o verão de 2018:

1. Lisboa

2. Porto

3. Faro

4. Madeira

5. Paris

6. Barcelona

7. São Miguel

8. São Paulo

9. Londres

10. Madrid

11. Rio de Janeiro

12. Amesterdão

13. Roma

14. Genebra

15. Luxemburgo

16. Fortaleza

17. Terceira

18. Recife

19. Cabo Verde

20. Palma de Maiorca

