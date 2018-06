Madeira ‘escapa’ aos pólenes muito elevados dos próximos dias

As concentrações de pólenes no ar vão estar muito elevadas em quase todas as regiões de Portugal continental nos próximos sete dias, diz o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Para a semana de 22 a 28 de Junho de 2018, a SPAIC prevê concentrações de pólenes muito elevadas para todas as regiões continentais, enquanto as regiões autónomas dos Açores e da Madeira contam com níveis moderados e baixos, respectivamente.

Os pólenes das árvores oliveira e castanheiro predominam nas regiões de Trás-os-Montes e Entre Douro e Minho. No que diz respeito às ervas, predominam os pólenes de gramíneas e parietária em Trás-os-Montes e tanchagem, parietária e gramíneas em Entre Douro e Minho.

Nas Regiões da Beira Litoral e Beira Interior predominam os pólenes das árvores castanheiro, com acréscimo da oliveira na Beira Litoral e no Algarve.

Os pólenes das ervas gramíneas e parietária predominam nas regiões da Beira Interior, Beira Litoral, Lisboa, Setúbal, Algarve e no Alentejo com o acréscimo das ervas tanchagem na Beira Interior, no Algarve e no Alentejo.

Ao contrário das regiões do continente, os pólenes estarão em níveis baixos na Madeira, destacando-se das ervas gramíneas e parietária, e, nos Açores, os pólenes encontram-se em níveis moderados, com predomínio dos pólenes do pinheiro e palmeira e das ervas gramíneas, tanchagem e parietária.

As concentrações de pólenes são susceptíveis a provocar doenças alérgicas, e estas podem ser do aparelho respiratório (asma e rinite alérgica), dos olhos (conjuntivite alérgica) ou da pele (urticária e eczema).

O Boletim Polínico efectua a divulgação semanal dos níveis de pólenes existentes no ar atmosférico recolhidos através da leitura de postos em várias regiões do país.