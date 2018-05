Madeira e várias regiões do país com níveis de exposição UV muito elevado

Todas as regiões do país apresentam hoje um risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, todas as regiões do continente (com excepção de Faro que está com níveis elevados) estão hoje com risco muito elevado de exposição à radiação UV. A ilha da Madeira está com níveis muito elevados e o Porto Santo elevados e nos Açores todas as ilhas estão com níveis muito elevado, com excepção do Corvo e Flores (moderado).

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

Ainda hoje, sete distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 15 horas e até ao final do dia devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de Noroeste com 4 metros.