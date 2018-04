Lucros da Jerónimo Martins sobem 9% para 85 milhões de euros no 1.º trimestre

A Jerónimo Martins obteve um resultado líquido de 85 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, mais 9,1% do que no período homólogo, anunciou a empresa hoje em comunicado.

As vendas do grupo totalizaram 4,2 mil milhões de euros, um crescimento de 14,2% (+12,1% a taxas de câmbio constantes).

O EBITDA do grupo cifrou-se em 215 milhões de euros no período em análise, o que equivale a mais 12,2% do que no mesmo trimestre do ano anterior (+7,5% a taxas de câmbio constantes), “apesar da pressão continuada sobre os custos de pessoal, especialmente na Biedronka e no Pingo Doce”, refere a empresa.