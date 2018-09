Liga Contra o Cancro é finalista de prémio internacional

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) integra o grupo de quatro finalistas a receber o prémio World Cancer Day Spirit Award, que será atribuído pela UICC - Union for International Cancer Control.

Fonte da LPCC disse hoje à Lusa que além de Portugal, os outros três candidatos são Chipre, Nigéria e Myanmar (antiga Birmânia).

“O sucesso e impacto alcançado ano após ano” das iniciativas dinamizadas em todo o país pela Liga, em parceria com várias entidades e instituições de diversos sectores, no Dia Mundial do Cancro, a 4 de Fevereiro, “justifica que a LPCC seja, actualmente, uma das instituições escolhidas, entre centenas de candidaturas”.

Este prémio será atribuído pela primeira vez este ano, pela UICC, no âmbito do Congresso Mundial do Cancro, que se realizará em Outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Por outro lado, acrescentou, “o trabalho efectuado em termos locais, regionais e nacionais é reconhecido pela comunidade científica e pelas instituições congéneres a nível europeu e internacional, razão pela qual elementos da LPCC ocupam actualmente cargos de responsabilidade”.

Para a LPCC, “este reconhecimento europeu e internacional é de extrema importância nomeadamente pela possibilidade que oferece de enquadrar todo o trabalho desenvolvido numa escala global, potencializando assim a mensagem a transmitir”.

A UICC reúne mais de mil organizações de apoio aos doentes oncológicos, entre ligas, institutos de investigação, centros de tratamento e hospitais, entre outras, de 162 países.

As organizações que integram a UICC funcionam como um movimento internacional que visa colocar a luta contra o cancro no topo da agenda global de saúde.