Licença de construção para antiga sede do DN deve chegar “muito em breve”

A licença de construção para o projeto a realizar na antiga sede do Diário de Notícias, na Avenida de Liberdade, em Lisboa, deve chegar “muito brevemente”, disse à Lusa o diretor-geral da AVENUE, Ancieto Viegas.

O projeto para o edifício do DN, que foi adquirido pela AVENUE, está “em fase de licenciamento e esperamos, muito em breve, ter licença de construção. Esperamos que seja dentro de algumas semanas, [o licenciamento] já está na fase final”, disse Ancieto Viegas em declarações à Lusa.

Segundo o responsável, para já, não existe nenhuma data definida para o avanço da obra, uma vez que esta está, “efetivamente, dependente da emissão da licença”.

Já em março de 2017, Ancieto Viegas havia garantido à Lusa que será reposta a traça antiga do prédio, que será comercializado em cinco pisos de habitação (32 apartamentos com áreas desde 45 metros quadrados e tipologia de T1 a T4). O projeto no imóvel classificado prevê ainda uma ‘penthouse’, no último andar, de 400 metros quadrados e 56 lugares de estacionamento.

A antiga loja do Diário de Notícia continuará a ser espaço de comércio, com a montra a ser alargada, para ser reposto o tamanho original, assim como serão reestruturados saguões e caixilharias, acrescentou o responsável, na altura, informando que o projeto de arquitetura para a reabilitação do antigo edifício do jornal está a cargo da Contacto Atlântico.

O lançamento comercial está previsto para o segundo semestre deste ano.