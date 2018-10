‘Leslie’ coloca Centro e Sul de Portugal Continental em alerta máximo a partir desta tarde

Todo o cuidado é pouco para enfrentar o furacão ‘Leslie’ que pode atingir Portugal Continental esta tarde, entre as 19h e as 22 horas.

De acordo com o DN Lisboa, caso a trajectória do furacão esteja correcta, Portugal Continental pode começar a ser afectado a partir das 19 horas, com especial incidência no Centro, Sul e litoral. Em todo o caso o período mais crítico para o território do continente será na madrugada de domingo, entre a 1h00 e as 7h00.