Laboratório da Polícia Judiciária distinguido com prémio internacional

No âmbito da Conferência Anual de Identificação Biométrica, que teve lugar na passada semana em Los Angeles – Estados Unidos e que contou com a presença de mais de três centenas de participantes dos cinco continentes foi atribuído ao LPC/PJ o prémio Bill White, destinado a eleger o melhor trabalho, do ano de 2017 no domínio da identificação por impressões digitais.

O caso que esteve na base da distinção surgiu no âmbito de uma investigação sobre pornografia infantil na internet, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ (UNC3T).

A intervenção do LPC, que permitiu conhecer a identidade de dois abusadores sexuais através das impressões digitais, foi considerada inovadora e de grande qualidade técnico-científica, abrindo novos campos à utilização da lofoscopia e no recurso às bases de dados biométricas.

Refira-se que Carlos Farinha, actual director do Laboratório de Polícia Científica, em Lisboa, é madeirense e foi coordenador regional do Departamento Investigação Criminal da PJ do Funchal.