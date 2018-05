Jornadas parlamentares do CDS-PP arrancam em Viana do Castelo hoje centradas na Europa

As jornadas parlamentares do CDS-PP arrancam hoje em Viana do Castelo com o debate sobre o futuro quadro comunitário no centro da agenda, contando com a presença do eurodeputado e vice-presidente Nuno Melo.

Como o CDS-PP tem tradição eleitoral no distrito de Viana do Castelo -- liderando há décadas a autarquia de Ponte de Lima -- estas serão também umas jornadas abertas, em que os deputados e a líder do partido, Assunção Cristas, irão andar no terreno, com vários momentos de visitas e contactos com a população.

O programa das jornadas arranca logo às 09h30, com a apresentação de cumprimentos na Câmara Municipal de Ponte de Lima, liderada pelo democrata-cristão Victor Mendes, seguindo-se uma visita a uma exploração agrícola no município. Ainda antes de almoço, os deputados terão uma reunião de trabalho com a cooperativa de produtores de pesca de Viana do Castelo.

A abertura formal das jornadas está marcada para as 15 horas, com uma intervenção do líder parlamentar, Nuno Magalhães, seguindo-se o primeiro painel temático dedicado aos fundos europeus.

“Aproxima-se um debate fundamental em relação aos fundos europeus e o CDS não deixará de o incluir nas suas jornadas”, justificou o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, em declarações aos jornalistas na sexta-feira parlamento.

Além de Nuno Melo, serão oradores neste painel o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, e António Braz Costa, Director Geral do Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) e administrador executivo do CeNTI (Centro de Nanotecnologia e Materiais Funcionais e Inteligentes).

Na antecipação das jornadas, Nuno Magalhães anunciou que o CDS-PP irá levar a debate e a votos no parlamento em 21 de Junho um projecto de resolução apresentado pelo partido em Janeiro sobre o futuro quadro comunitário, e no qual se defende que o essencial é que Portugal consiga “um bom acordo”, sem redução nem nas verbas para a Política Agrícola Comum nem para a política de coesão.

“Uma Europa sem coesão não é Europa, é trair o seu objectivo fundador (...). Mais nenhum partido apresentou ainda qualquer projecto na Assembleia da República, sabemos que há um acordo entre PS e PSD, mas não há nenhuma consequência”, salientou.

Ainda no primeiro dia das jornadas, está marcada para o final do dia uma reunião com presidentes de junta das freguesias mais afectadas pelos incêndios, e com a direcção e o Comandante dos Bombeiros de Monção.

“Fizemos questão de, num distrito muitíssimo afectado pelos incêndios e não tão noticiado porque felizmente não houve vítimas mortais, não deixar de falar neste assunto”, explicou Magalhães.

O primeiro dia das jornadas termina com um jantar com militantes e simpatizantes do CDS, assinalando a tomada de posse da Comissão Política Concelhia de Monção.

Na terça-feira de manhã, haverá tempo para um momento de contacto com o eleitorado no centro de Viana do Castelo, seguindo-se o segundo painel temático das jornadas, dedicado à ‘economia azul’, uma escolha justificada por Nuno Magalhães com a importância do mar e da dimensão atlântica de um distrito como Viana do Castelo.

Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), e Helena Abreu, do Centro de Investigação e Empreendedorismo de Ílhavo (CIEMAR), serão os dois oradores deste painel.

O encerramento das jornadas parlamentares está marcado para terça-feira as 12h30, com uma intervenção da presidente Assunção Cristas.