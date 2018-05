João Amaral Tomaz renuncia ao cargo de administrador não executivo da CGD

João Amaral Tomaz renunciou ao cargo de administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), por motivos de saúde, segundo informação enviada hoje pela instituição financeira ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD adianta que “João Amaral Tomaz, administrador não executivo da CGD, apresentou a 30 de abril de 2018, [...] o pedido de renuncia ao mandato para que foi eleito”, sem adiantar quem o substituirá no cargo.

De acordo com a CGD, o ex-administrador alegou motivos de saúde “que se revelaram incompatíveis com o exercício do cargo”.