Nenhum apostar acertou na chave desta sexta-feira do Euromilhões. Na próxima terça-feira haverá jackpot de 36 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 048/2018, sorteada hoje, é composta pelos números 23 - 26 - 33 - 38 -49 e as estrelas 1 e 12.