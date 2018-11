Hotéis lotados, bilhetes esgotados e madeirenses na Web Summit em Lisboa

Arranca hoje em Lisboa aquela que é considerada por muitos como a maior cimeira de tecnologia do Mundo. A abertura desta 3ª edição a decorrer em solo português está marcada para as 18h30, com as portas do Altice Arena e da FIL a abrirem pelas 17 horas. No entanto, há já relatos de um trânsito caótico na capital portuguesa.

O evento que deverá contar com cerca de 70 mil participantes levou a que a maioria dos hotéis de Lisboa esteja completamente lotado, com o presidente executivo do evento, Paddy Cosgrave a avançar que os bilhetes já se encontram esgotados. Aliás, tal como a TSF avançava na sexta-feira, nesse dia apenas sobravam bilhetes diários, pelo valor de 5 euros, destinados a estudantes com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos.

A poucos dias do início desta cimeira, os bilhetes mais baratos rondavam os 1.000 euros, sendo que antes atingiam os 700 euros. O preço do bilhete mais comum alcançava os 1.245 euros, dando acesso a todos os espaços, excepto ao espaço de networking VIP e aos espaços dos oradores.

Quem quisesse ter acesso a todos os locais, excepto ao espaço dos oradores teria de desembolsar 3.245 euros e, por fim, 5.245 euros para ter acesso a todos os lugares sem excepção.

A Madeira estará presente na cimeira através de um stand que contará com 11 empresas da Região, bem como com o Governo Regional. O objectivo passa por promover a Região e mostrar os produtos e trabalhos das empresas madeirenses, que previamente se inscreveram no evento.

Tal como o DIÁRIO divulgou na edição impressa de hoje, o stand da Madeira vai contar com a participação da ACIN, GesTools ASPa, Xis Groupb, SDM, MITI, Universidade da Madeira, Governo Regional da Madeira, Startup Madeira e Madeira Invest. Além destes, também a Nearsoft vai mostrar o seu trabalho de desenvolvimento de software para instituições financeiras, governos e segurança, tendo sido seleccionada directamente pela Websummit.

Mas a participação madeirense não se fica por aqui. Conta também com 5 startups ou empresas alpha, isto é, startups que estão numa primeira fase de desenvolvimento e ainda não conseguiram arrecadar 500 mil € em investimento/financiamento. Neste caso, falamos da Connecting Software KG, Wizzit - Software de Gestão CLOUD para Rent a Car, IdocPassport, FloatingParticle – Investigação e desenvolvimento, lda e a Portable Exergame Platform for Active Ageing (PEPE).

Quanto ao programa, esse será recheado com 25 conferências a marcarem os três dias do evento, que encerra no dia 8 de Novembro, quinta-feira.

A Web Summit teve a sua primeira edição em 2010, na Irlanda, e a edição deste ano é a terceira em Portugal. Vai realizar-se por mais 10 anos em Lisboa.