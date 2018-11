Homem ferido com faca de cozinha por mulher de 25 anos pede ajuda à PSP do Porto

Um homem de 28 anos ferido hoje no abdómen com uma faca de cozinha por uma mulher de 25 anos deslocou-se ao Gabinete de Apoio à Vítima de Esquadra do Bom Pastor (Porto), disse fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da PSP do Porto explicou que pelas 07:00 da manhã de hoje apareceu um homem de 28 anos no Gabinete de Apoio à Vítima de Esquadra do Bom Pastor, na Freguesia de Paranhos, Porto, com um “ferimento no abdómen” tendo sido acionado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) uma vez que a ferida “tinha alguma gravidade”.

“A vítima foi transportada de ambulância para o Hospital de São João (Porto) tendo sido submetida a cirurgia e está livre de perigo”, disse a mesma fonte da PSP, citando informações médicas.

Tanto a vítima, como a alegada agressora - a mulher de 25 anos -, bem como uma testemunha no local da ocorrência - um prédio com quartos para alugar - “deram a entender que não tinha havido intenção de provocar o ferimento no abdómen”, adiantou a PSP, referindo que o ferimento foi feito com “uma faca de cozinha” e terá “acontecido inadvertidamente”.

A PSP do Porto acrescentou à Lusa que a alegada agressora também fez queixa de violência doméstica no mesmo Gabinete de Apoio à Vítima da Esquadra do Bom Pastor.