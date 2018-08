Grupo de 24 empresas representa Portugal a partir de hoje na principal feira de Moçambique

Um total de 24 empresas representa Portugal a partir de hoje na principal feira de actividades de Moçambique, que decorre até domingo, em Ricathla, Marracuene, imediações de Maputo.

A 54.ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM) tem como lema “Moçambique e o mundo: alargando o mercado, potenciando investimentos, promovendo parcerias”.

As empresas portuguesas estarão representadas no Pavilhão de Portugal, organizado pela Fundação AIP em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) Portugal Global.

A presença feira acontece depois de uma visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Maputo, no início de Julho, em que incentivou à cooperação empresarial entre Portugal e o país lusófono virado para o oceano Índico.

Desta vez, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, participa hoje na abertura da feira e na cerimónia de entrega de prémios Téktónica Moçambique, promovida pela Fundação AIP.

Na terça-feira, durante a manhã, o membro do Governo marca presença na sessão de apresentação do Directório 2018-19 da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, no Centro Cultural Português, e visita depois a fábrica da Sumol Compal em Boane, a sul de Maputo.

Durante a tarde dirige a cerimónia do Dia de Portugal, na FACIM.

No dia 29, o governante participa ainda no Fórum Qualidade e Competitividade Agroalimentar, organizado pela Associação de Jovens Agricultores de Portugal (AJAP).

Eurico Brilhante Dias visita Moçambique até sábado e o programa inclui ainda encontros institucionais com o ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa, com o ministro da Energia e Recursos Minerais, Max Tonela e ainda com o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Osvaldo Machatine.

Está ainda na agenda uma deslocação à província de Nampula para identificar oportunidades associadas ao corredor ferroviário Nampula - Nacala e para encontros com empresários portugueses que operam na região.