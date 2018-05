Groundforce com lucro de 8,7ME em 2017 e distribui prémio por trabalhadores

A empresa de ‘handling’ Groundforce vai distribuir aos trabalhadores, pela primeira vez, um prémio de quase 1,1 milhões de euros, depois de em 2017 ter um resultado positivo de 8,7 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente executivo (CEO) da empresa, Paulo Leite notou a “situação financeira estável” e precisou que, na comparação entre 2016 e 2017, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) mais do que duplicou (+120,5%) para 8,568 milhões de euros, enquanto as vendas subiram 9,1% para 124 milhões de euros.

Questionado pela Lusa sobre o lucro de 2016, o presidente disse que foi de 2,2 milhões de euros.

O CEO enumerou ainda a subida de 437% do investimento para 3,5 milhões de euros, manifestando “muito orgulho” pela distribuição inédita de prémios num total de 1.095.310,89 euros.

No ano passado, registou-se ainda um aumento no número de colaboradores, que ultrapassaram os 2.800.

As apostas, nomeadamente no investimento, já refletem o fim recente do processo da conquista de licenças de atividade ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para passageiros, bagagens e operações em pista nas escalas de Lisboa, Porto e Faro para os próximos sete anos.

Quanto ao planeado novo aeroporto da capital, o CEO referiu estar em cima da mesa a chamada solução ‘Lisboa+1’, pelo que a licença de atividade da ANAC estará válida.

“Somos espetadores atentos, participando e dando opiniões”, disse o CEO, lembrando que a atividade da Groundforce, empresa que presta assistência em terra nos aeroportos (’handling’), vai depender de “como se vai fazer a alocação de companhias”.

Lembrando o ano que passou, Paulo Leite destacou ainda a renegociação do acordo de revisão salarial até 2019 para 87% dos trabalhadores.

O responsável notou a falta de aumentos salariais desde 2012 e o contributo dos colaboradores para os resultados positivos da empresa, que este ano estima aumentar o EBITDA em 19,4% para 10,2 milhões de euros e as vendas em 12,9% para 137 milhões de euros.

A aumentar também estará o investimento, em 88,5% para 6,6 milhões de euros, e o pessoal para mais de 3.000. O prémio de distribuição de lucros deverá aumentar em 65% para 1,8 milhões de euros.

A maior fatia do investimento será em equipamentos e em tecnologias de informação.

O presidente executivo notou que a evolução positiva dos resultados da empresa refletiu o “próprio crescimento da atividade” dos aeroportos, que, com exceção de Faro e Porto Santo, anularam a sazonalidade.

Paulo Leite exemplificou com o passado mês de abril em Lisboa, que teve operação idêntica a agosto de 2016.

Este cenário tem levado a melhorar a racionalidade do uso dos equipamentos, assim como à automatização de processos para melhorar a rentabilidade.

A Groundforce está a desenvolver testes piloto, como o que acontecerá no Porto este mês, para triar bagagem de mão e diminuir atrasos nos voos, com o futuro a fazer planear a entrega de bagagem logo à entrada dos aeroportos.

A operar atualmente em Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo, a empresa foi privatizada em 2003, fruto do ‘spin off’ da unidade de negócio de operações em terra da TAP.

A quota média de mercado é atualmente de 60%, acrescentou Paulo Leite, que destacou que na lista de clientes estão as principais companhias de bandeira.

A empresa assiste diariamente 58 mil passageiros, 550 movimentos de aeronaves, manuseia mais de 400 toneladas de carga e processa mais de 47 mil peças de bagagem.

O índice de pontualidade é 95%, acrescentou o responsável, acrescentando que o tempo de chegada ao tapete da primeira e última bagagem é de 15 a 22 minutos.

A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal/Grupo Urbanos, em 43,9% pelo Grupo TAP e em 6% pela Portugália.