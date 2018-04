Governo dos Açores em visita estatutária à ilha do Pico a partir de amanhã

O Governo dos Açores inicia amanhã uma visita estatutária à ilha do Pico, durante a qual irá presidir à cerimónia de consignação da empreitada para dotar a pista do aeroporto com o sistema de ‘grooving’.

A consignação da empreitada para o sistema de ‘grooving’, que passa por ranhurar a pista numa orientação perpendicular ao eixo da pista, para melhorar as condições de aderência e de escoamento das águas superficiais da pista, será presidida pelo chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, na terça-feira, no primeiro de três dias de visita do Governo dos Açores ao Pico.

Ainda na terça-feira, segundo o programa da visita, o presidente do Governo dos Açores visita também as instalações da Obra Social Madre Maria Clara, onde preside à assinatura de um contrato de cooperação destinado a apoiar as obras de ampliação do centro de acolhimento, e termina o primeiro dia com a realização da reunião do Conselho do Governo.

No dia seguinte, o chefe do Governo açoriano visita, durante a manhã, as obras de construção da Casa dos Vulcões, “um investimento de cerca de dois milhões de euros que visa a divulgação do património geológico dos Açores”, e, à tarde, na Ribeirinha, visita a empreitada destinada ao aproveitamento dos recursos hídricos e impermeabilização da Lagoa do Paul, bem como a construção de um posto de abastecimento de água.

Na quinta-feira, o presidente do Governo visita o projeto turístico ‘Lava Homes’, um empreendimento de quatro estrelas que se destaca pela forte componente de sustentabilidade ambiental.

O programa desta visita estatutária, como habitualmente, inclui ainda visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso, além de reuniões com entidades da ilha.