Governo aprova regime especial para ajudas de custo aos cruzeiros científicos do IPMA

O Governo aprovou um regime especial com vista à atribuição de ajudas de custo aos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em missão a bordo dos navios de investigação, anunciou hoje o Ministério do Mar.

De acordo com o comunicado enviado pelo gabinete de Ana Paula Vitorino, o Governo “aprovou uma norma atribuindo aos trabalhadores do IPMA em missão a bordo dos navios de investigação, no âmbito de campanhas oceanográficas, ajudas de custo diárias, na sua totalidade”.

“A solução agora adoptada permite responder à especificidade do trabalho a bordo dos navios de investigação, assegurando uma compensação pecuniária adequada às características do trabalho desenvolvido”, refere.

O trabalho realizado em campanha implica uma deslocação em serviço para fora do domicílio, em mar aberto, por períodos significativos, com impossibilidade de regresso ao domicílio durante a sua realização, explica.

As ajudas de custo têm sido reivindicadas pelos investigadores do IPMA, que na terça-feira anunciaram uma nova greve a partir do dia 02 de maio, face à ausência de respostas por parte do Governo.

“O Governo continua sem dar resposta às exigências dos trabalhadores de investigação/monitorização dos recursos marinhos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de reposição do suplemento de embarque e mergulho, que lhes foi retirado em 2012, apesar de ter sido posto em causa o cruzeiro de investigação, relativo à avaliação do ‘stock’ da sardinha, devido à greve levada a cabo entre o dia 9 e o dia 24 de Abril”, disse na altura, em comunicado, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

De acordo com o sindicato, os restantes trabalhadores agendaram também uma paralisação “em solidariedade” para 4 de Maio.

Em 19 de Abril, a federação sindical da administração pública reuniu-se com o Governo, no entanto, não houve acordo entre as duas partes.

Em causa está a reatribuição de um subsídio de embarque, de cerca de 50 euros, retirado aos trabalhadores em 2012.