GNR promove ações de sensibilização sobre mobilidade e segurança a partir de domingo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai promover, entre domingo e quarta-feira, ações de sensibilização sobre mobilidade e segurança dos utilizadores vulneráveis da via pública, foi hoje anunciado.

“A Guarda Nacional Republicana, entre os dias 23 e 26 de setembro, irá promover ações de sensibilização, com o objetivo de alertar os utentes da via para as questões de mobilidade e segurança dos utilizadores vulneráveis, como é o caso dos peões e velocípedes, destacando em particular as crianças, idosos, grávidas e pessoas com mobilidade reduzida ou portadores de deficiência”, disse, em comunicado, a GNR.

Durante a operação, os militares da GNR dos postos territoriais, dos destacamentos de trânsito e das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, através de ações em sala e do contacto na via pública, vão “sensibilizar a população [...] com a finalidade de reduzir os índices de sinistralidade grave e aumentar o sentimento de segurança dos demais utilizadores”.

No domingo, as ações de sensibilização serão direcionadas aos utilizadores de bicicletas, seguindo-se os condutores de automóveis e as crianças em escolas (segunda-feira), crianças e jovens (terça-feira) e idosos (quarta-feira).