Furacão ‘Leslie’ causa um morto em Montemor-o-Velho

A passagem do furacão ‘Leslie’ na região Centro, no sábado, provocou um morto em Montemor-o-Velho, disse hoje à agência Lusa fonte do município.

“Há a registar uma vítima mortal, três feridos ligeiros, sete famílias desalojadas (já realojadas em casas de familiares) e uma família de três pessoas que se recusou a sair da sua habitação”, disse a mesma fonte daquela autarquia do distrito de Coimbra.

A vítima foi atingida por uma árvore, em Amieiro, freguesia de Arazede.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou um morto, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A ANPC mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um “percurso muito errático”, se fez sentir com maior intensidade, disse o comandante da ANPC, Duarte da Costa.