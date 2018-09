Francisco André é o novo chefe de gabinete do primeiro-ministro

O dirigente socialista Francisco André assume a partir de outubro as funções de chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Costa, substituindo nestas funções a jurista Rita Faden, disse hoje à agência Lusa fonte oficial do Governo.

Francisco André, de 41 anos, é membro da Comissão Permanente do PS, assumindo na direcção dos socialistas a responsabilidade pelo pelouro das relações internacionais.

Entre outros cargos, Francisco André foi conselheiro na Representação Permanente de Portugal (REPER) na União Europeia e desempenhou as funções de chefe de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Jorge Lacão, no primeiro Governo liderado por José Sócrates (2005/2009).

Rita Faden regressa em outubro ao seu lugar de origem de directora-geral do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Este regresso de Rita Faden ao Ministério dos Negócios Estrangeiros foi acertado com o primeiro-ministro no início do verão”, acrescentou à agência Lusa fonte do executivo.