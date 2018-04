Foco de Portugal esteve na cooperação com os PALOP

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação disse hoje que uma das questões em debate em Washington era conhecer a opinião do FMI sobre as economias dos PALOP e atualizá-los sobre a cooperação portuguesa.

“Temos uma grande cooperação económica e financeira com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e é de todo o interesse que o Fundo Monetário Internacional (FMI) saiba o que nós estamos a fazer e como isso pode contribuir para o cumprimento de determinadas metas”, disse Teresa Ribeiro à Lusa, no final dos Encontros da Primavera, que terminaram hoje em Washington.

Durante a estadia na capital norte-americana, a governante tinha agendado encontros os vice-presidentes do Banco Mundial Mahmoud Mohieldin e Manuela Ferro, para além do vice-presidente da International Finance Corporation Sérgio Pimenta, para “explorar oportunidades de parceria com Portugal no domínio da cooperação para o desenvolvimento”.

Para Portugal, explicou Teresa Ribeiro, as reuniões com estas instituições financeiras “são úteis porque permitem a troca de informações que vão além das que transparecem nos comunicados de imprensa, e por outro lado permite fazer um exercício de advocacia sobre os PALOP e explicar o que estamos a fazer nas áreas da cooperação” com estes países.

Lembrando as regras financeiras e económicas do FMI, a governante acrescentou que Portugal “tem feito a advocacia destes países e explicado como nós olhamos e o que estamos a fazer em termos de estabilidade macroeconómica e cooperação em áreas financeiras” nos países africanos lusófonos.