Faróis abertos ao público no âmbito das comemorações do Dia da Marinha

Os faróis portugueses vão estar abertos ao público, entre os dias 12 e 20 de maio, no âmbito das comemorações do Dia da Marinha, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“Os faróis abrem as portas de forma gratuita para que todos os visitantes tenham a oportunidade de viver esta experiência e conhecer a sua importância na salvaguarda da navegação”, refere a AMN em comunicado.

No continente, nos períodos das 14:00 às 17:00, vão estar abertos ao público os faróis de Montemor, Leça, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Berlenga, Cabo da Roca, Cabo Espichel, Cabo Sardão, Cabo de São Vicente, Alfanzina, Santa Marina e Vila Real de Santo António.

O farol do Cabo Carvoeiro estará aberto ao público de 12 a 19 de maio, no período das 10:00 às 17:00.

Nos Açores, entre as 14:00 e as 17:00, irão estar abertos ao público os faróis da Ferraria, Arnel, Cintrão, Ponta da Graça, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Ponta do Topo, Lages Flores e Albarnaz.

Na Madeira, no período das 14:00 às 17:00, estão abertos os faróis da Ponta do Pargo e São Jorge.